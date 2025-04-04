لابورت خارج ديربي الرياض أمام الهلال

قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد المدافع الإسباني إيميريك لابورت، من التشكيل الأساسي للفريق، في ديربي الرياض ضد الهلال.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فرص الفرنسي محمد سيماكان وعلي لاجامي، ثنائي دفاع فريق النصر، تزايدت لبدء مباراة الديربي أمام الهلال.

وتابعت أن الثنائي إلى جانب الإسباني إيميريك لابورت، يشكل أبرز ثلاثة خيارات دفاعية أمام الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، قبل اللقاء المرتقب.

لكنها أشارت إلى أن سيماكان ولاجامي الأقرب لدخول التشكيل، مقارنة بلابورت العائد للتو من جراحة في باطن القدم.

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي

تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي اليوم الجمعة، 4 أبريل 2025، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي قناة “SSC1 HD”.

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