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كلاسيكو الدوري السعودي.. الهلال يتحدى النصر.. التشكيل المتوقع لمواجهة قمة الكرة السعودية بملعب المملكة أرينا.. وهذا موعد المباراة

النصر والهلال
النصر والهلال

تُقام مباراة الهلال ضد النصر، على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، ماجد محمد قشيش.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، ساديو ماني.

خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو.

 

تشكيل الهلال ضد النصر


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيز، محمد كنو.

خط الوسط الهجومي:  كايو سيزار، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو.

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

وتأكّدت جاهزية عدة لاعبين من الهلال بعد تعافيهم من الإصابات، بما في ذلك محمد كنو، ياسر الشهراني، ألكسندر ميتروفيتش، سافيتش وسالم الدوسري.

على الجانب الآخر، يعول فريق النصر على تألق نجمه كريستيانو رونالدو، الذي ظهر في الفيديو على حساب الهلال بطريقة مثيرة قد تكون رسالة تحفيزية من الفريق الأزرق.

 

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي
تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي يوم الجمعة، 4 أبريل 2025، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في الدوري السعودي عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي
شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

معلق مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي
أعلنت الشبكة السعودية الرياضية أن المعلق فارس عوض وعبد الله المحسين سوف يتوليان مهمة التعليق على المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري روشن السعودي، حيث سيتواجدان في كابينة التعليق لنقل وتغطية أحداث اللقاء.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر


والتقى الفريقان 81 مرة تاريخيًا، وكان التفوق من نصيب الهلال في سجل المواجهات المباشرة، حيث حقق الفوز في 41 مرة مقابل 20 انتصار لصالح نادي النصر، بينما حسم التعادل 20 مناسبة.


الهداف التاريخي لمباريات الهلال ضد نادى النصر


الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر هو محمد السهلاوي برصيد 15 هدفًا، ويأتي خلفه سالم الدوسري من النجوم الحاليين، والذي سجل 11 هدفًا بقميص الزعيم في تاريخ مواجهاته ضد النصر.

 

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