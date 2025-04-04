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رياضة

دوري روشن، رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال الليلة

النصر السعودي
النصر السعودي

تُقام مباراة الهلال ضد النصر، على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، ماجد محمد قشيش.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، ساديو ماني.

خط الهجوم: جون دوران، كريستيانو رونالدو.

يدخل الزعيم المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السعودي، في حين يطمح العالمي لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليًا، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي
تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي يوم الجمعة، 4 أبريل 2025، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين في الدوري السعودي عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي
شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

 

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