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رياضة

عبدالمنعم ضد مصطفى محمد، نيس يستدرج نانت في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد وعبد المنعم
مصطفي محمد وعبد المنعم

يستعد فريق نيس الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد عبدالمنعم، لمواجهة نظيره نانت الذي يضم النجم المصري مصطفى محمد، مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

 

ويحتضن ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس، نظيره نانت، ليعيد الثنائي المصري ذكريات التنافس معا بالدوري المصري في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

 

ينافس فريق نيس بقيادة المدافع المصري محمد عبدالمنعم على التواجد في المربع الذهبي  في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويفصله نقطتان عن صاحب المركز الثالث مارسيليا، و3 نقاط عن صاحب الوصافة موناكو.

 

ويتسلح نادي نيس بعاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة اليوم أمام نانت ومن المتوقع أن يشارك محمد عبد المنعم اليوم أساسيا بعد الأداء المتميز الذي قدمه رفقة منتخب مصر خلال توقف مارس الماضي.

 

فيما يعاني فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى تعزيز مركزه في بطولة الدوري والابتعاد عن دوامة الهبوط.


موعد مباراة نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي
 

وتنطلق صافرة مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد نانت في الدوري الفرنسي


يمكنك مشاهدة مباراة نيس ضد نانت مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالأخص على قناة beIN Sports HD 4.

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نيس محمد عبدالمنعم نانت مصطفي محمد الدوري الفرنسي الأهلى والزمالك

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