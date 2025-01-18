محتجون يقتحمون مقر المحكمة في كوريا الجنوبية بعد تمديد حجز الرئيس المعزول

ذكرت تقارير إعلامية كورية اليوم السبت، أن عدد من المحتجين اقتحموا مقر المحكمة في كوريا الجنوبية، بعد تمديد حجز الرئيس المعزول يون.

وفي وقت سابق من اليوم السبت قرر القضاء فى كوريا الجنوبية مد فترة احتجاز الرئيس المعزول يون سيوك يول.

احتجاز الرئيس المعزول يون سيوك يول

وأعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، الانتهاء من إعداد مذكرة اعتقال رسمية ضد الرئيس المعزول يون سيوك يول، في قضية الأحكام العرفية التي فرضها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مصدر مسئول -لم تسمه- قوله: "إن هيئة مكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس "يون"؛ «جاهزة تقريبا» لتقديم مذكرة اعتقال رسمية ضده".

وأضاف المصدر في حديثه مع وكالة يونهاب: "أنه من المرجح جدا أن يقدم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين؛ طلبا لإصدار مذكرة الاعتقال إلى محكمة منطقة سول الغربية".



ويأتي قرار المكتب بعد أن رفض "يون" مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية؛ وهو اليوم الثالث من احتجازه.

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