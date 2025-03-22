فتح باب تظلمات غير المقبولين لشقق سكن كل المصريين 5… 268759 مواطنا تم رفض طلباتهم… 298430 مواطنا مقبولين.. ورابط الاستعلام عن نتيجة التقديم

تبدأ غدا الأحد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تلقى طلبات التظلم من المواطنين غير المقبولين فى التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و268759 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لـ 10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات، على أن يتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات خلال الفترة من غد الأحد 23 /3 /2025 حتى الخميس 24 /4 /2025.



وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين5" خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية، وثقة المواطنين في الطروحات التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الرسالة النصية SMS التي أرسلت للمتقدمين تضمنت نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق سكن كل المصريين 5

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن أيضًا لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال كتابة رقمهم القومي عبر الرابط

https://cservices.shmff.gov.eg/complaints



وأوضحت مي عبد الحميد أن الرسالة النصية الخاصة بالعملاء المنطبق عليهم الشروط بأن القبول مبدئي لحين الانتهاء من تظلمات العملاء وتحديد الأولويات في ضوء الوحدات السكنية المتاحة بكل مدينة/مركز، على أن يتم إرسال رسالة نصية لاحقة تفيد موقف العميل من الأولوية.

أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فقد تم إرسال رسالة نصية لهم وفقًا لسبب الرفض، حيث تضمنت أسباب عدم الانطباق: عدم استيفاء كل/بعض المستندات، وجود سبق استفادة بوحدة سكنية أو أرض، وجود طلب سابق للعميل لدى الصندوق، وجود عداد مرافق (كهرباء/غاز) بإسم صاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بالرغم من عمله بمهنة حرة، استرداد صاحب الطلب لمقدم جدية الحجز بالإعلان. حيث سيتاح لهم معرفة أسباب عدم الانطباق تفصيلا إضافة لتقديم طلبات تظلم لمن يرغب منهم خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025 من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.

إضافة لما سبق فقد تم إرسال رسالة نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم بالموقع الإلكتروني أثناء فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المذكورة (23/3/2025 – 24/4/2025) تسجيل طلباتهم ورفع المستندات كفرصة أخيرة للتقديم على الإعلان على الموقع الإلكتروني:

https://cservices.shmff.gov.eg/portal

علمًا بأنه سيتم موافاتهم بموقف الانطباق أو عدم الانطباق في حينه، وتمكين غير المنطبق منهم بتقديم تظلم خلال ذات الفترة.

وتوضيحًا لآلية التعامل على تظلمات العملاء، أفادت مى عبدالحميد إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق شرط الدخل عليهم وفقًا لشهادات الدخل المرفقة وقت التقديم على الإعلان (سواء الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة.

وأضافت أنه في حالة عدم الانطباق نتيجة عدم توافق محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي ومكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة المتقدم عليها، يتم تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز المتوافقة مع المستندات السابق إرفاقها من جانب العميل، بشرط أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز من حيث قيمة المقدم وجاهزية الوحدة وفئة الدخل.

أما في حالة أن العميل من ضمن غيـر المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

وفى حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) باسمه أو اسم الزوج/الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو اسم الزوج/الزوجة، موضح به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

أما فى حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني

https://cservices.shmff.gov.eg/complaint

ويقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفه موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

http://www.facebook.com/shmffeg

والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط

www.twitter.com/shmffeg

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg

أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.