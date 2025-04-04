جيهان الشماشرجي: اشتغلت في ورشة أعمل شاي للصنايعية وحسيت بأنوثتي بعد ما اتعلمت الرقص (فيديو)

جيهان الشماشرجي، قالت الفنانة جيهان الشماشرجي: "قبل ما اتعلم رقص كنت ببقى ماشية في الشارع جسمي مخشب شوية وبعد الرقص ابتديت أفك وأبقى واعية بجسمي".

تعلم جيهان الشماشرجي الرقص

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "الرقص أثر فيَّ على المستوى الشخصي".

عمل جيهان الشماشرجي في صناعة الحلي

ولفتت جيهان الشماشرجي: "ما كنتش ناوية أمثل أصلًا وما كانش في خطتي، واشتغلت في صناعة الحلي 15 سنة، وكنت أنا اللي برسم التصميم وأنفذه وأعمل اللحام، واشتغلت لوحدي في ورشتي، رغم إني خريجة آداب إنجليزي، بس لما قابلت واحد عنده ورشة في حارة اليهود وقلت له عايز أتعلم عندك وبعد لما رفض في الأول توصلنا لاتفاق إني أتفرج على الصنايعية".



واختتمت: "اشتغلت قهوجية بعمل شاي وقهوة للناس علشان اتفرج على الصنايعية وهما بيعملوا الحلي، وقعدت 9 شهور على هذا الوضع وبابا كان بيقول لي انطلقي واشتغلي بس ماما ما كانتش تعرف حاجة".

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