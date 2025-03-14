مسلسلات رمضان 2025، جيهان الشماشرجي تنتقم من شقيقاتها في الحلقة 14 من إخواتي

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت اليوم الجمعة، قناة dmc، الحلقة الرابعة عشر، وقبل الأخيرة من مسلسل إخواتي، والتي شهدت انتقام جيهان الشماشرجي، من شقيقاتها، بسبب كذبهن عليها، وقتل زوجها، وإيهامها بأن أحلامها تتحقق.

وبدأت جيهان بشقيقاتها روبي، فسرقت الدولارات من سيارتها، ثم انتقلت لكنده علوش، التي ذهبت لدار الأيتام، وأخبرتهم أن زوجها يدخن مخدر الحشيش، لتمنعها من تبني طفل.

وانتقلت جيهان بعد ذلك لنيللي كريم، فأفسدت صفقة تهريب الألماظ، وأبلغت السلطات في مطار القاهرة.

الحلقات السابقة لمسلسل إخواتي

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل،خطف مالك الدولارات لـ روبي، لكي يستعيد أمواله.

وعلم حاتم صلاح، أن الشقيقات، هن من قتل أحمد حاتم، ليحضر حاتم مأذونا، لكي يطلق كندة علوش.

وطلب علي قاسم، يد جيهان الشماشرجي، للزواج بعد أن فسخ خطبته.

فيما حاول علي صبحي، تلطيف الأجواء مع زوجته نيللي كريم، التي بدورها رقصت له، على أغنية بطمنك لـ شيرين عبد الوهاب.

وكشفت الحلقات عن مفاجأة كبيرة، وهي تورط كلا من نيللي كريم، وكندة علوش، وروبي، في مقتل أحمد حاتم زوج شقيقتهم جيهان الشماشرجي (نجلا).

واتفقت الشقيقات، على تمثيل جريمة القتل، لتتطابق مع حلم شقيقتهم، جيهان الشماشرجي، ثم وضع الجثة أمام باب منزلها.

فيما أرجع حاتم صلاح الطفل اليتيم، الذي خطفه من دار الأيتام، بعد نصيحة زوجته كندة علوش.

ونجح علي صبحي، في إنقاذ نفسه من الموت، بعد أن أقنع شيرين، بأن تأخذ دمائه دون قتله، عبر سحب الدم من الوريد.

وتطورت أحداث الحلقة، بظهور المالك الأصلي، للدولارات التي في حوزة روبي، والذي طالبها بردها إليه، لتقع في ورطة كبيرة.

وشهدت الحلقات أيضا، اعتداء روبي، على معلمة في المدرسة البريطانية التي كانت تريد إدخال أولادها بها، بعد أن قالت لها “أنتي بيئة”.

وشهدت الحلقة الثامنة، أول ظهور لـ علي قاسم، الذي طلب من جيهان الشماشرجي، مساعدته في إدارة الفقرة، وهو ما وافقت عليه.

وسلم علي صبحي، الجواب الأثري، لأحد رجال شيرين، بعد أن سرقه.

وعلمت روبي، بسرقة حاتم صلاح، للدولارات الخاصة بها، لتذهب إلى منزله، وتستعيد أموالها.

فيما حصلت نيللي كريم، على مبلغ كبير مقابل خياطة الفستان الذي سيتم تهريب الألماظ من خلاله، لتذهب مباشرة إلى عيادة التجميل لإجراء عملية تكبير للصدر.

فيما أخبرت جيهان الشماشرجي، شقيقتها كندة علوش، بالحلم الذي حلمت به، وهو أن زوجها سيتزوج عليها.

وذهبت نيللي كريم لزوجها علي صبحي، في موقع عمله، بهرم سقارة، لتخفف عنه، زعله علي كسر التمثال الأثري، وتفاجئه بوصلة رقص.

وعلم حاتم صلاح، بوجود دولارات في منزل روبي، ليدخل الشقة في عدم وجودها ويسرقها.

مسلسل إخواتي

وشهدت سادس حلقات مسلسل إخواتي، دفن الشقيقات الثلاث، لأحمد حاتم زوج جيهان الشماشرجي، بعد عدة أيام من مقتله.

وعثر على صبحي، على التمثال الأثري، الذي سرق منه، بعدما علم أن حاتم صلاح هو من سرقه، لتخطف شيرين بعد ذلك علي صبحي.

وتوفي محمد ممدوح، في الحلقة الخامسة، بعد ساعات من زواجه من روبي.

كما شهدت الحلقة، سرقة حاتم صلاح لجثة محمد ممدوح، بعد دفنه، وبيعها لطلبة كلية الطب.

الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي

فيما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي العديد من التطورات المثيرة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل درامي، كان أبرزها طلاق روبي من محمد ممدوح بعد خلاف حاد بينهما، انتهى بتطاولها عليه، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الانفصال، إلا أن أزواج شقيقاتها تدخلوا في محاولة للصلح بينهما وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

مسلسل إخواتي

سرقة لجواب أثري فرعوني

وفي تطور آخر، عرضت شيرين على علي صبحي تنفيذ عملية سرقة لجواب أثري فرعوني مقابل مبلغ مالي ضخم، إلا أنه رفض بشدة وتركها، مما ينذر بتصاعد التوتر بينهما في الحلقات القادمة.

الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل إخواتي، عدة أحداث مثيرة، كانت بدايتها، مع رفض روبي، الزواج من محمد ممدوح، مقابل استخراجه شهادة وفاة، لزوج شقيقتها، دون استدعاء طبيب الصحة.

وشهدت الحلقة الظهور الأول للممثل أحمد الأزعر، حيث تقابل مع روبي، على كورنيش النيل، لتقله بعد ذلك في سيارتها الأوبر للمطار، لتتطور الأحداث، ويتم خطفه بمجرد نزوله من السيارة.

واختتمت الحلقة الثالثة، بتراجع روبي، عن قرارها، برفض الزواج من محمد ممدوح، في سبيل إنقاذ شقيقتها من الحبس، ليتم الزواج بينهما.

واكتشفت شقيقات جيهان الشماشرجي، مقتل زوجها أحمد حاتم، طعنا بالسكين، ليحاولوا دفنه دون إبلاغ الشرطة خوفا على شقيقتهم.

كما شهدت الحلقات، إلقاء القبض على نيللي كريم، بتهمة حرق مصنع الملابس الذي تعمل به، بعد تعرضها للتحرش على يد مالكه، ليفرج عنها بعد ذلك بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.

مسلسل إخواتي

الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي

وشهدت الحلقة الأولى، من مسلسل إخواتي، تعرض نيللي كريم للتحرش، أثناء تواجدها في الشارع، لتلقن المتحرش علقة ساخنة بمساعدة شقيقاتها روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وتصاعدت أحداث الحلقة بعد تشاجر نيللي كريم مع صاحب المصنع، الذي تعمل به، لتشغل النيران في المصنع، وتتحول لحريق كبير.

واختتمت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بمفاجأة كبيرة، ولغز، حيث وجدت جيهان الشماشرجي، زوجها الفنان أحمد حاتم وهو مقتول على باب الشقة الخاصة بهما.

مسلسل إخواتي

ومسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت.

مسلسل إخواتي

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي حول ٤ شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، وجيهان الشماشرجي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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