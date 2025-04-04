بأصوات السبعة الكبار، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 5 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة البلد 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الزخرف 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 15 ق



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد 40ق قارئًا للجمعة الأولى من شهر شوال من رحاب مسجد النور بقرية عرب أبو عريضة مركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



قرآن الجمعة القارئ الشيخ طه النعماني يقدمها الإعلامي سمير شهاب من إخراج جمال السعيد علي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والقناة الأولى المصرية والفضائية المصرية.





شعائر صلاة الجمعة

على القناة الثانية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية فيها تلاوة قرانية الشيخ العزب سالم العزب سالم الخطيب د محمد حمودة.



47: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد احمد شبيب وما تيسر من سورة النمل 30ق



27: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور الأعراف/ البلد/ الاخلاص 28ق



07: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي الحديد / المجادلة 15ق



00: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الزمر 15ق.





الختمة المجودة

15:35 تقدمه التلاوة د محمد المختار المهدي 5ق.



15:40 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى البقرة/ آل عمران 29ق



17:31 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سور الفرقان / الطور / القدر 44ق



18:27 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة التوبة 26ق



19:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأعراف 15ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة إبراهيم



17: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الفرقان/ الحاقة 45ق



00:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سور البروج/ الغاشية/ العلق/ القدر 44ق.



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة البقرة.



02:51 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى المزمل/ المدثر 30ق.



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