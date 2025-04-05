السبت 05 أبريل 2025
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عقارات

بعد إعلان النتيجة، أسعار فائدة التمويل العقاري لشقق سكن كل المصريين 5

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 وتحديد المواطنين المقبولين وغير المقبولين، وحدد موعد غلق باب التظلمات للمرفوضين يوم 24 أبريل الجاري.

وبلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

وتسآل كثير من المتقدمين عن أسعار الفائدة التى سيتم محاسبتهم عليها بعد التخصيص والحصول على التمويل العقاري من جهات التمويل.

وحددت الوزارة فائدة 8% سنويًا، لشقق محدودى الدخل وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنة (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.

 

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط  www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط https://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

_ الإعلان تضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة 

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

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