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رياضة

بالمر يتجاوز فرناندو توريس ونيكولاس أنيلكا بعد ديربي تشيلسي وتوتنهام

كول بالمر،فيتو
كول بالمر،فيتو

عاد كول بالمر، للتأثير من جديد مع تشيلسي، وذلك خلال مشاركته ضد توتنهام هوتسبير، مساء الخميس، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد غيابه عن الجولة الماضية أمام آرسنال، عاد الدولي الإنجليزي لقائمة البلوز  ليبدأ في التشكيلة الأساسية.

واستطاع بالمر صناعة هدف تقدم تشيلسي في المباراة بعدما أرسل عرضية لزميله إنزو فيرنانديز، قابلها الأخير برأسية متقنة إلى داخل الشباك في الدقيقة 50.


ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بالمر وصل إلى 19 تمريرة حاسمة بقميص الفريق اللندني في البريميرليج.

وأشارت إلى تجاوز اللاعب الشاب للثنائي فرناندو توريس ونيكولاس أنيلكا (18)، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ تشيلسي بالمسابقة.

ويعد هذا أول هدف يصنعه لاعب مانشستر سيتي السابق في البريميرليج، منذ 1 ديسمبر الماضي أمام أستون فيلا.

وما بين هاتين التمريرتين الحاسمتين، خلق بالمر 39 فرصة لزملائه، دون أن تتحول إلى أهداف.

بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن فيرنانديز أصبح ثالث لاعبي الوسط في تشيلسي، يسجل داخل وخارج الديار ضد توتنهام خلال موسم واحد في البريميرليج.

وسار الدولي الأرجنتيني على خطى روبرتو دي ماتيو في موسم 1996-1997 وجوس بويت في الموسم التالي.

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كول بالمر تشيلسي توتنهام هوتسبير الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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