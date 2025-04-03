تشيلسي يخطف فوزا صعبا من توتنهام 0/1 ويقفز للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة تشيلسي ضد توتنهام بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي في مرمى توتنهام في الدقيقة 50.

وشهد تشكيل تشيلسي عودة كول بالمر بعد تعافيه من الإصابة، وبدأ رفقة ثلاثي الهجوم نيتو وجادون سانشو ونيكولاس جاكسون.

على الجانب الآخر، قاد دومينيك سولانكي خط هجوم السبيرز توتنهام، رفقة هيونج مين سون وويلسون أودوبيرت.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نيتو، نيكولاس جاكسون، جادون سانشو.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: بيرجفال، بينتانكور، ماديسون.

خط الهجوم: أودوبيرت، سولانكي، سون.

ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يملك توتنهام 34 نقطة وضعته في المرتبة الرابعة عشرة.

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