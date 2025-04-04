الجيزة تطلق الحملة القومية الأولى لعام 2025 للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة بدء الحملة القومية الأولى لعام 2025 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، اعتبارًا من غد السبت 5 أبريل 2025، وذلك في جميع مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وبمتابعة محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، ونائب وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور علاء عبد العال أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم توفير كافة اللقاحات والمستلزمات البيطرية اللازمة للحملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تنفيذها بكفاءة وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

أهداف الحملة

تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

تسجيل وترقيم الحيوانات لضمان المتابعة البيطرية الدورية.

تنظيم ندوات إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية.

تقديم خدمة التحصين عبر فرق ثابتة ومتنقلة، تصل إلى المزارع والمنازل لضمان تغطية شاملة.



وتدعو مديرية الطب البيطري بالجيزة جميع المربين وأصحاب الماشية إلى الاستجابة للحملة وتقديم حيواناتهم للتحصين، حفاظًا على سلامتها ومنع انتشار الأمراض الوبائية، مما يساهم في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

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