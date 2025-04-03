الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

ضبط 180 مخالفة لسيارات ميكروباص خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة

ضبط المخالفات
ضبط المخالفات
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كثّف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة حملاته الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن ضبط 180 مخالفة لسيارات النقل الجماعي "الميكروباص" وحجز 8 سيارات منتهية التراخيص، في إطار جهود محافظة الجيزة لضبط حركة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تكثيف الرقابة والتواجد الميداني لمتابعة سير المركبات في مختلف الخطوط، خاصة داخل المواقف الحضارية بالمراكز والمدن. كما أطلع المحافظ على تقرير جهاز السرفيس بشأن الحملات الميدانية التي نُفذت خلال العيد.

 

شن 30 حملة تفتيشية 

ووفقًا للتقرير، فقد تم شن 30 حملة تفتيشية استهدفت عدة شوارع وميادين رئيسية منها: المنيب، المتانيا، العياط، شارع البحر الأعظم، ربيع الجيزي، نكلا، منشأة القناطر، فيصل، الكوبري الخشب، الكيت كات، الوراق، خاتم المرسلين، نزلة كوبري العمرانية، ترسا، المشابك، الطالبية، الرماية، مشعل، مصر أسيوط الزراعي، المنصورية، كرداسة والعياط.

كما نفذ الجهاز حملات تفتيشية في مواقف الأقاليم للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، وضمان توافر العدد الكافي من السيارات لخطوط بني سويف، المنيا والوسطى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 180 مخالفة متنوعة شملت التوقف العشوائي، عدم الالتزام بالتعريفة الرسمية، مخالفة خطوط السير، وتقطيع الطريق، إلى جانب حجز 8 سيارات منتهية التراخيص.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات لضبط المخالفين وضمان التزام منظومة النقل الجماعي بالضوابط المقررة، بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين خلال العيد وبعده.

 

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