رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعات اليدوية العام الجاري.. 199 مليون دولار الصادرات خلال 2024.. و4 مستهدفات لزيادة معدل التصدير

شهدت قيمة صادرات مصر من الصناعات اليدوية ارتفاعًا بنسبة 12% خلال أول 11 شهر من 2024 لتصل الى 199 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2023، ويأتي ذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتستهدف الدولة الاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، ويأتي ذلك في إطار ما تتميز به مصر من تراث عريق وحضارة فريدة في هذا المجال، وتستحق الصناعات اليدوية والابداعية اهتمامًا أكبر ودعمًا من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو بهذا القطاع.

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية

وتستهدف محاور عمل" الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية" التي تتسق ورؤية مصر 2030 الي إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية.

وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.

التصديري للحرف اليدوية يكشف عن رؤية شاملة لتعزيز الصناعات الإبداعية وزيادة الصادرات

وأعلن هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية عن تفاصيل الرؤية الشاملة الحرف اليدوية التي وضعها المجلس تحت عنوان: آفاق مستدامة ورؤية متكاملة لتطوير الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لتعزيز الصادرات المصرية.

الحرف اليدوية سفيرًا ثقافيًّا واقتصاديًّا يعكس تاريخ مصر الغني بالحرف

وأكد العيسوي، أن المجلس يسعى إلى أن تصبح الحرف اليدوية سفيرًا ثقافيًا واقتصاديًا يعكس تاريخ مصر الغني بالحرف وفنانيها مع تحقيق مكانة تنافسية مستدامة في الأسواق الدولية.

دور الحرف اليدوية في الحفاظ على التراث المصري

وأكد أن هذه الاستراتيجية تعكس أهمية الدور الذي تلعبه الحرف اليدوية في الحفاظ على التراث المصري مع تحقيق تأثير اقتصادي ملموس، من خلال هذه الرؤية والخطط، يمكن للمجلس التصديري أن يقود قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية إلى آفاق جديدة تسهم في تحسين حياة المبدعين والحرفيين المصريين وتعزيز مكانة مصر عالميًا وتعظيم الصادرات.

وكشف العيسوي، عن ملامح "رؤية المجلس المتكاملة لتطوير القطاع" وشملت كالتالي:

1. تطوير جودة المنتج وتعزيز الابتكار: إنشاء مراكز للبحث والإبداع (R&I) بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتطوير تقنيات جديدة للحرف اليدوية وتعزيز المكون المحلي، وتدريب الحرفيين والفنانين على استخدام أدوات وتقنيات حديثة دون الإخلال بالقيمة التراثية، وتحسين التصميمات بما يلبي متطلبات الأسواق الدولية مع الحفاظ على الطابع المصري الفريد.



2. تعزيز التواجد في الأسواق الدولية، وتنظيم معارض دولية سنوية خاصة بـالحرف اليدوية المصرية، إنشاء منصات تسويقية إلكترونية تستهدف المشترين الدوليين وتعرض المنتجات بأسلوب احترافي، وتوقيع شراكات دولية مع علامات تجارية ومؤسسات تهتم بالمنتجات الحرفية.



3. حماية الإبداع والتراث، تفعيل لجنة "حماية الإبداع والتراث" لحماية حقوق الملكية الفكرية للحرف اليدوية المصرية، وإطلاق مبادرات لتوثيق الحرف اليدوية وإبراز قصصها التاريخية والثقافية، والتعاون مع المنظمات الدولية لحماية الحرف اليدوية المصرية من التقليد أو السرقات الفكرية وتسجيل الطرز المصرية الفريدة.

هشام العيسوى

4. تحسين بيئة العمل للحرفيين:



توفير مواد خام بأسعار تنافسية من خلال شراكات مع الموردين المحليين والدوليين، تقديم برامج تمويلية ودعم مادي للحرفيين والفنانين، تحسين ظروف العمل من خلال مبادرات توفير معدات وأدوات حديثة ومناسبة.

5. بناء منظومة تصديرية فعّالة:

تطوير خطط تصدير شاملة لكل قطاع ضمن الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، تفعيل الشراكات مع مكاتب تمثيل تجارية متخصصة في الحرف اليدوية في الدول المستهدفة، تسهيل الإجراءات الجمركية والتصديرية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وتحدث عن المبادرات المقترحة:

1. "صمم في مصر – إبداع يدوي":

علامة تجارية وطنية وشهادة جودة لتوحيد وتسويق المنتجات الحرفية المصرية عالميًا.

2. "قصص من مصر":

برنامج تسويقي دولي يركز على عرض القصص الإنسانية والفنية وراء الحرف اليدوية.

3. "صمم في مصر":

مسابقة سنوية تشجع المصممين علي التعاون مع الحرفيين على تقديم تصميمات جديدة تلائم الأسواق العالمية.

4. "العديد من معارض الحرف اليدوية التي تهدف للتصدير في مختلف محافظات الجمهورية":

وبالنسبة للأهداف الكمية، كشف عن مستهدفات وهي:



1. زيادة الصادرات بنسبة 300% من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية.

2. تدريب 50,000 فنان وحرفي في قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية على جاهزية التصدير.

3. تعظيم صادرات منتجات التراث المصري المسجلة في اليونسكو.

4. تحقيق شراكات دولية مع 20 مؤسسة وعلامة تجارية عالمية.



الخطوات التنفيذية:

1. إنشاء فرق عمل تنفيذية لكل لجنة داخل المجلس لتفعيل الخطط والمبادرات.

2. التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل الإجراءات والدعم.

3. تخصيص ميزانية مستدامة لتمويل المبادرات بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

4. إطلاق حملات ترويجية دولية تستهدف الأسواق الأوروبية، الأمريكية، الآسيوية، والعربية.

وأوضح العيسوي، أنه في إطار تعزيز دور المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، وتحقيق أهدافه في تطوير القطاع وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين، تقرر تشكيل (أربع) لجان فرعية داخلية، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي يواجهها القطاع وهي كالتالي

1. لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامة

2. لجنة خدمة المجتمع

3. لجنة حماية الإبداع والتراث

4. لجنة البحث والإبداع.

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