منصة يانجو بلاي تروج لمسلسل برستيج

روجت منصة يانجو بلاي لمسلسل برستيج الذي يعرض قريبا عبر المنصة.

ونشر حساب المنصة على فيس بوك صورا لأبطال العمل مرفقا بتعليق “مُتحمسين؟ هتعرفوا كل حاجة قريب جدًا.. استنوا مسلسل #بريستيج من أعمال يانجو الأصلية على #يانجو_بلاي.. إخراج عمرو سلامة.. تأليف: إنچى أبو السعود.. إنتاج: ذا بلانت ستوديوز”.

مسلسل برستيج

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول أشخاص من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

أحدث أعمال عمرو سلامة

وكان المخرج عمرو سلامة قد نشر صورا لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية"، وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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