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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيفروليه خلال شهر إبريل

سيارات شيفروليه،فيتو
سيارات شيفروليه،فيتو

سيارات شيفروليه، استقبل الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات شيفروليه، مطلع شهر إبريل بزيادة جديدة في أسعار سيارات  شيفروليه أوبترا، وبلغت قيمة الزيادة نحو 20 الف جنيه في السوق المصري  ومن المقرر تطبيقها بداية من  الاحد المقبل داخل المعارض المصرية.


 أسعار شيفروليه أوبترا الجديدة بعد زيادة سعر زيادة شهر  أبريل 
 

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات شيفروليه وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة بقيمة 20 ألف جنيه كالتالي: 
 

يصل سعر أول فئة بسعر 744.900 ألف جنيه بدلًا من 724.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه. 
 

يصل سعر ثاني فئة بسعر 769.900 ألف جنيه بدلًا من 749.900 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه. 
 

مواصفات محركات سيارات شيفروليه أوبترا الجديدة

 

مواصفات سيارات شيفروليه بمحرك  سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة اجمالية 98 حصان بالاضافة الي عزم دوران 140 نيوتن متر. وتنقل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات. وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 45 لتر. 

ويبلغ طول السيارة 4.490 مم وعرضها 1.695 مم وارتفاعها 1.490 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.550 مم مع صندوق خلفي للسيارة سعة 475 لتر.

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