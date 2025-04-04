الكليات المتاحة بجامعة كفر الشيخ الأهلية الجديدة

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز إسهامات نمط الجامعات الأهلية بما يساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

قرار بإنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"، يكون مقرها محافظة كفر الشيخ وتضم كليات:

الكليات المتاحة في جامعة كفر الشيخ الأهلية:

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب البيطري

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية التجارة وعلوم الإدارة

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي. والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

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