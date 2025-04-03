الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

أستاذ علم اجتماع تكشف السبب وراء زيادة حوادث القتل الفترة الأخيرة

أطفال
أطفال
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كشفت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إن المجتمع المصري يميل إلى العائلة والأسرة بصورة أكبر من المجتمعات الأخرى، وتمتد العلاقات من العمل والزمالة إلى الصداقة والمنزل.

ضرورة الاهتمام بدور الأيتام

وأضافت: إذا تم الاهتمام بدور الأيتام والإنفاق بصورة جيدة على الأيتام، فهذا من شأنه أن يحكم السيطرة على اليتيم الذي لا ينبغي أن يخرج خارج سيطرة المجتمع.

ولفتت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقاة “الشمس” أن هناك ضرورة أن ينتبه المجتمع  للأيتام، لأن الحياة على المستوى العائلي لن تكون بخير، إلا كان المجتمع المحيط بخير، وفي هذا الإطار من الضروري أن يكون هناك توجها اجتماعيا لمساعدة المجتمع لضمان ما يسمى بالتماسك الاجتماعي.

خطورة فقدان الانتماء للوطن والمجتمع

ولفتت إلى أن عدم وجود تماسك اجتماعي يؤدي إلى ظهور أشخاص تكمن العداء الشديد للمجتمع، والبعض توجه للمجتمع بالتفجير وحوداث القتل، لأنه فقد الشعور بالانتماء للمجتمع. 

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الدكتورة هدى زكريا المجتمع المصري دور الأيتام

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