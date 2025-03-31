الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يزور مؤسسة رعاية الأيتام ويقدم التهنئة بعيد الفطر

زيارة محافظ الجيزة
زيارة محافظ الجيزة

 قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم بزيارة المؤسسة الإيوائية لرعاية الأيتام، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومشاركة المجتمع في الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على تقديم التهاني للنزلاء والتأكيد على أهمية الدعم المجتمعي لتحسين جودة حياتهم.  

وخلال الزيارة، قام بتفقد مرافق المؤسسة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال الأيتام.

 

كما أشار النجار إلى حرص المحافظة على التعاون المستمر مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لتقديم الرعاية الشاملة للأطفال، بما يشمل الصحة والتعليم والأنشطة الترفيهية، لضمان تنشئتهم بشكل سليم.

وأعرب الأطفال والمشرفون بالمؤسسة عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

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