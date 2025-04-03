الخميس 03 أبريل 2025
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مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدًا الخميس 3-4-2025 بوادي النطرون

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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