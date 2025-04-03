الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شهود العيان بواقعة مصرع مسن بالطالبية: تعدى على طفلة وتوفي أثناء مطاردة الأهالي

مصرع مسن، فيتو
مصرع مسن، فيتو

كشفت أقوال شهود العيان، ملابسات مصرع مسن سقط علي الرصيف أثناء مطاردة الأهالي له، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأفاد شهود العيان، قيام المسن بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات، حيث استغل سير الطفلة جوار والدتها ولامس جسدها من الخلف، فصرخت الطفلة واستغاثت والدتها بالمارة فحاول المتهم الهرب، وأثناء الجري بالشارع ومطاردة الأهالي تعثرت قدمه، وسقط على الأرض واصطدم رأسه بالرصيف وتوفي على الفور.

 

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

مصرع مسن سقط علي الرصيف

 

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب،  بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة مسن عمره 60 سنة، بعد سقوطه على الرصيف، وإصابته في رأسه، تم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الطالبية أمن الجيزة الطالبية

الأكثر قراءة

ماكرون يزور العريش الثلاثاء المقبل

أول رد قطري على اتهامات بدفع رشوة لمستشاري نتنياهو للتقليل من جهود مصر

بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو، فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بقطر

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

فرحنا تحول إلى كابوس، خطيبة ضحية النمر بسيرك طنطا ترد على شقيق أنوسة كوتة

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

بث مباشر، مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025

تركتها أمها فى الإمارات وفرت هاربة، الخارجية تشيد بجهود إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن

منوعات

المزيد

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

الشاورما القاتلة، أكثر من 300 حالة تسمم في تركيا بالوجبة الأكثر شعبية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

أسعار الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام الست من شوال في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما الفرق بين صيام الست من شوال وأيام البيض؟ وما حكم صيامهما؟

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية