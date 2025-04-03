شهود العيان بواقعة مصرع مسن بالطالبية: تعدى على طفلة وتوفي أثناء مطاردة الأهالي

كشفت أقوال شهود العيان، ملابسات مصرع مسن سقط علي الرصيف أثناء مطاردة الأهالي له، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأفاد شهود العيان، قيام المسن بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات، حيث استغل سير الطفلة جوار والدتها ولامس جسدها من الخلف، فصرخت الطفلة واستغاثت والدتها بالمارة فحاول المتهم الهرب، وأثناء الجري بالشارع ومطاردة الأهالي تعثرت قدمه، وسقط على الأرض واصطدم رأسه بالرصيف وتوفي على الفور.

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

مصرع مسن سقط علي الرصيف

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب، بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة مسن عمره 60 سنة، بعد سقوطه على الرصيف، وإصابته في رأسه، تم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

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