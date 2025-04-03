الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن مدربا فريقا تشيلسي وتوتنهام، عن التشكيل الرسمي للفريقين في مباراة ديربي لندن، التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وشهد تشكيل  تشيلسي عودة كول بالمر بعد تعافيه من الإصابة، ليبدأ رفقة ثلاثي الهجوم نيتو وجادون سانشو ونيكولاس جاكسون.

على الجانب الآخر، يقود دومينيك سولانكي خط هجوم السبيرز توتنهام، رفقة هيونج مين سون وويلسون أودوبيرت.

 

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، تشالوباه، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: نيتو، نيكولاس جاكسون، جادون سانشو.

 

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، روميرو، فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: بيرجفال، بينتانكور، ماديسون.

خط الهجوم: أودوبيرت، سولانكي، سون.

 

ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، فيما يملك توتنهام 34 نقطة وضعته في المرتبة الرابعة عشرة.

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