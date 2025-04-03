14 مليون راكب لمترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك

كشف مصدر مسؤول أن مترو الأنفاق نقل ما يقرب من 14 مليون راكب خلال عيد الفطر المبارك بداية من يوم الإثنين وحتى اليوم وسط انتظام كامل لحركة المترو بكافة الخطوط.

وشهدت خطوط المترو انسيابا كاملا لحركة التشغيل على مدار الساعة دون أى مشكلات ولم تشهد الخطوط أى أعطال طوال فترة عيد الفطر المبارك.

وكانت إدارة مترو الأنفاق نسقت مع شرطة النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة وتمكنت من تأمين الحركة وبسط النظام بكافة محطات المترو على مدار الساعة.

على صعيد آخر أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2025 م وذلك بدءا من الخميس الموافق 3 إبريل 2025

أولًا: الخط الأول والثاني للمترو

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ مساءً ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ مساءً.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحًا وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ مساءً وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ صباحًا.

- يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ صباحًا.

- آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١١:٤٥ مساءً.

-علمًا بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

* عدد الرحلات بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة (456) رحلة في الأيام العادية و(402) رحلة أيام الجمع والعطلات.

*عدد الرحلات بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب (602) رحلة في الأيام العادية و(466) رحلة أيام الجمع والعطلات.

* إجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في الأيام العادية (1058) رحلة.

* إجمالي عدد رحلات الخطين الأول والثاني للمترو في أيام الجمع والعطلات (868) رحلة.

ثانيًا: الخط الثالث للمترو

*قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا.

* قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة 11:29 مساءً.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

* قيام آخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

* قيام آخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

* انتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:20 صباحًا، واتجاه روض الفرج الساعة. 00:15 صباحًا.

* انتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة: 00:15 صباحًا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:10 صباحًا.

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام العمل العادية ( 466 ) رحلة يوميًا.

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام الجمع(341) رحلة يوميًا.

*إجمالي عدد الرحلات على الخط الثالث للمترو خلال أيام السبت ( 403 ) رحلة يوميًا.

ثالثًا: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

* قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا.

* قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة 6:15 صباحًا.

* قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور الساعة 6:05 صباحًا.

* قيام أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور الساعة 6:57 صباحًا.

* قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور الساعة 5:56 صباحًا.

* قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 7:30، والساعة 8:00 صباحًا.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

* قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر الساعة 10:30 مساءً.

* قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور الساعة 10:05 مساءً.

* قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر الساعة 10:35 مساءً.

* قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور الساعة 10:10 مساءً.

* قيام آخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور الساعة 10:26 مساءً.

*إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف ( LRT) "226" رحلة يوميًا

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