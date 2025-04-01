الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

تشغيل قطارات إضافية بدءا من ثاني أيام عيد الفطر، تعرف عليها

قطار
قطار

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية بداية من اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر. 

وجاءت بيان الهيئة كالآتي:

يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة / طنطا)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا  الساعة 09:55  طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة  / الإسكندرية)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة  / بنها / الزقازيق / المنصورة)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40  طبقًا للجدول المرفق.


 يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف (أسيوط / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة  الساعة 10:05  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف (أسيوط  / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة  الساعة 08:35  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف (أسيوط  / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة  الساعة 10:35 صباح اليوم التالى  طبقًا للجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق  اختصار قطار رقم 1942 مكيف (القاهرة / أسوان) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 


وتقدمت هيئة سكك حديد مصر بالتهنئة للشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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