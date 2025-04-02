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رياضة

تعادل ميلان وإنتر 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

ديربي الغضب، انتهت مباراة ميلان أمام نظيره إنتر ميلان بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

أحرز اللاعب تامي أبراهام هدف ميلان في الدقيقة 47، ثم تعادل هاكان تشالهاناوجلو لإنتر في الدقيقة 67 
 

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقيقة 9 أولى هجمات إنتر ميلان، بعد استلام خواكين كوريا لاعب إنتر تمريرة بالقرب من حافة منطقة الجزاء، ثم سددها نحو المرمى. اتجهت تسديدته منخفضة نحو المنتصف، لكن مايك مينيان تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 16 قام ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بلمسة ممتازة، حيث استلم تمريرة دقيقة على حافة منطقة الجزاء وسدد كرة نحو المرمى، لكنها مرت بعيدًا عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 27 تصدى جوسيب مارتينيز لتسديدة رائعة من رافائيل لياو لاعب ميلان بعد استلامه تمريرة دقيقة اخترقت الدفاع. كانت التسديدة متجهة نحو الزاوية السفلى اليمنى، لكن الحارس قفز ببراعة ليمنعها.

هدفا المباراة

وشهدت الدقيقة 48 أول أهداف المباراة لصالح ميلان، حيث قدم يوسف فوفانا تمريرة رائعة وصلت إلى تامي أبراهام داخل منطقة الجزاء، فاستغل الفرصة وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى السفلى

وفي الدقيقة 68 تلقى هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر تمريرة من خواكين كوريا على حافة منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية نحو الزاوية السفلى اليسرى،

تشكيل إيه سي ميلان أمام إنتر ميلان

وأعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق إيه سي ميلان تشكيلة فريقه لمواجهة الإنتر في ديربي الغضب.. وجاء على النحو التالي:

تشكيل ميلان أمام إنتر، فيتو
تشكيل ميلان أمام إنتر، فيتو

تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان

دخل إنتر ميلان مباراته أمام ميلان في ديربي الغضب بتشكيل مكون من:

تشكيل إنتر ميلان، فيتو
تشكيل إنتر ميلان، فيتو

وحسم ميلان مواجهتين وتعادل في ثالثة من أصل خمس مواجهات في ديربي الغضب مع إنتر ميلان هذا الموسم.

وفاز ميلان على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي ثم قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3 /2 في كأس السوبر في الرياض مطلع العام الجاري، قبل أن يخطف إنتر ميلان التعادل في المواجهة الثالثة بهدف قاتل سجله ستيفان دي فري في فبراير الماضي.

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو


كيف تأهل الفريقان لنصف النهائي ؟ 

وتأهل ميلان إلى دور نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما فاز على روما بثلاثة أهداف لهدف، في حين فاز إنتر ميلان على لاتسيو في المرحلة نفسها بهدفين دون رد.

وتقام مباراة الإياب بين إنتر ميلان وميلان في مرحلة نصف النهائي، يوم 23 أبريل، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراتي بولونيا وإمبولي، في نهائي الكأس الشهر المقبل.

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