الخميس 03 أبريل 2025
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هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال والقضاء الواجب؟، الأزهر للفتوى يجيب

صيام الست من شوال،فيتو
صيام الست من شوال،فيتو

ورد سؤال إلي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه: “هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟”، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي:

صحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب

وإنما يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الإثنين مثلًا.

وعند الشافعية أن من صام القضاء في شوال  حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.

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