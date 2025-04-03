وزير الرياضة يكرم منتخب سلاح السيف بعد الفوز بذهبية بطولة العالم

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لسلاح السيف عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أُقيمت في المجر.

أشاد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يأتي في إطار الدعم المستمر الذي توليه الدولة للرياضة المصرية، والذي يعد جزءًا من رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الرياضي.

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب سلاح السيف بعد الفوزه بذهبية بطولة العالم

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمنتخب المصري في كافة المحافل الدولية، سواء من خلال برامج إعداد متكاملة أو دعم المشاركات الخارجية، لتحقيق مزيد من الإنجازات التي ترفع من اسم مصر عالميًا.

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب سلاح السيف بعد الفوزه بذهبية بطولة العالم

من جانبهم، عبّر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التكريم يعكس دعم الدولة اللامحدود للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وزير الرياضة يكرم أبطال منتخب سلاح السيف بعد الفوزه بذهبية بطولة العالم

وأضافوا: “الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم شرف كبير لمصر ولنا كلاعبين. لقد بذلنا جهدًا هائلًا في التدريبات، وكان لدينا إصرار على تحقيق هذا الإنجاز ونعد الجماهير المصرية بالمزيد من البطولات”.

واستكملوا: "لحظة التتويج كانت لا تُنسى، وشعرنا بالفخر عندما عُزف النشيد الوطني المصري. وسنعمل بجد للحفاظ على هذا المستوى في البطولات القادمة."

وكذلك: "هذه الميدالية لم تأتِ بسهولة، فقد واجهنا فرقًا قوية على المستوى العالمي، لكن عزيمتنا كانت أقوى. نشكر وزارة الشباب والرياضة والجهاز الفنى والاتحاد المصري على دعمهم ونتطلع إلى مزيد من النجاح في المستقبل."

وفي ختام اللقاء، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء المنتخب الوطني، واكد وزير الرياضة خلال التكريم أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا قويًا لبقية الرياضيين المصريين لمواصلة العمل والتفوق في المنافسات الدولية، بما يعكس قوة الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

حقيقة وضع بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة

فيما أثارت تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وخاصة بند الـ8 سنوات، حالة من الجدل في الشارع الرياضي، خاصة أن عدد من مسئولي الأندية البارزين باتوا مهددين بعدم خوض الانتخابات المقبلة، حال تطبيقه، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وطارق السعيد رئيس الترسانة.

“فيتو” تكشف حقيقة الموافقة على تطبيق بند الـ8 سنوات، والذي يقضي بمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات)، حيث أنهت وزارة الشباب والرياضة بالفعل مقترحا لتعديل قانون الرياضة يشمل بندا بمنع ترشح أي شخصية رياضية لخوض الانتخابات بعد قضاء دورتين متتاليتين (8 سنوات)، إلا أن هذا لا يعني أن بند الـ8 سنوات سيتم إقراره في قانون الرياضة الجديد.

ويتبقى عدة خطوات لمراجعة تعديلات قانون الرياضة، حيث تأتي الخطوة الأولى في مجلس الوزراء، الذي يحق له إجراء تعديلات على القانون قبل إرسالها لمجلس النواب، بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود قبل إرسال تعديلات قانون الرياضة للبرلمان.

بعد انتهاء مجلس الوزراء من التعديلات وصياغتها، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره، حيث يحق للبرلمان تعديل هذه المادة أو أي مادة أخرى في التعديلات قبل التصويت عليه.

وحال إقرار هذه التعديلات، سيحسم مجلس النواب تطبيق البند بأثر فوري أو رجعي، وهو ما سيحسم مصير خوض بعض الشخصيات لانتخابات الأندية أو الاتحادات.

يذكر أن بند الـ8 سنوات تم تطبيقه من قبل في الرياضة المصرية من جانب حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، وتم إلغاء البند عام 2017 وإقرار منح كل نادي أو هيئة رياضية حق وضع لائحة خاصة بها.

“فيتو” تنشر أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث أرسلت وزارة الشباب والرياضة التعديلات لمراجعتها في لجنة من مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب، حيث يأتي على رأسها بند الـ8 سنوات والذي ينص على أنه تكون مدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية أربع سنوات، أما الاتحادات الرياضية فمدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أسبق، ولا يجوز للشخص الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وسيكون على رأس هذه الشخصيات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قضى دورتين في منصبه، بجانب خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب الرئيس في القلعة الحمراء، وطارق قنديل ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد الدماطي أعضاء المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.