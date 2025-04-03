الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

جنرال إسرائيلي يحذر من ضربة كبيرة لتل أبيب من سوريا بدعم تركي

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو

قال  الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن قوات تابعة للجيش التركي دخلت سوريا مع قوافل من الدبابات والمعدات القتالية باتجاه مركزين رئيسيين في حمص ودمشق.

 

زيادة النفوذ التركي في سوريا 

وأوضح بريك أن تركيا تسيطر على المطارات السورية بموافقة النظام، مشيرا إلى أن  أكبر هذه المطارات هو مطار T4 في حمص وسط سوريا.

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وأضاف  أن ذلك يشكل ضربة استراتيجية خطيرة لأمن إسرائيل، موضحا أن احتكاكات غير معلنة حدثت بالفعل بين الطائرات الإسرائيلية والطائرات التركية، مشيرا إلى أن التصعيد بين إسرائيل وتركيا بات مسألة وقت فقط.

وأكد أن عدو تل أبيب الرئيسي في الشمال أصبح المحور التركي السوري الذي لديه القدرة على تشكيل تهديد حقيقي للغاية لإسرائيل، وفق ما نقله موقع "ice.co.il" العبري.

وصرح إسحاق بريك بأنه "يجب على كل واحد منا أن يمسك رأسه بين يديه من الحزن والدهشة، غير قادرين على تصديق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل حماس بينما تتطور تهديدات مصيرية على الحدود الشمالية لإسرائيل، تهديدات تشكل خطرا عليها أكبر بآلاف المرات من تهديدات حماس.

ونوه إلى أن رئيس الأركان يحتاج إلى إعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة التهديدات المتسارعة من جانب تركيا التي وقعت اتفاقية دفاعية مع سوريا، وهو التوقيع الذي يعني تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية والدفاع عن سوريا ضد إسرائيل.

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سوريا إسرائيل جيش الاحتلال حماس

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