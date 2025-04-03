الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 29 ألفا و795 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة

شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 29 ألفا و795 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير قرابة 29 ألفا و795 مخالفة  مرورية متنوعة، من بينها 24 ألفا و134 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و668 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، 5 مخالفات دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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