الخميس 03 أبريل 2025
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محافظات

حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

أحياء الإسكندرية
أحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية. 

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يأتى ذلك فى إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، قام حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية وإزالة أعمدة بالدور الأول علوي بأحد العقارات بقرية طيبة ١ بالنهضة وكذا إزالة أسوار على مساحة ١٠٠م شارع عادل المصرى بالعامرية.

وقام مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت إزالة مبني عبارة عن غرفتين على مساحة ٥٠م٢ بقرية بهيج وكذا إزالة غرفة علي مساحة ٤٠ م٢ بقرية الغربانيات، فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض ببرج العرب القديم.

وواصل حى شرق حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت إزالة هنجر على مساحة ١٥٠٠ متر بمنطقة أبيس خورشيد القبلية وكذا إزالة هنجر على مساحة ١٥٠٠ متر بمنطقة أبيس جمعية الجمالية فضلا عن إزالة هنجر علي مساحة ١٥٠٠ متر بمنطقة خورشيد بالإضافة إلى إزالة هنجر بجزء ١٦ حوشة ١٣ والتحفظ على كمية من الأسمنت.

ونفذ حي وسط حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت إزالة حوائط وأعمدة وسملات على مساحة تقدر بـ200 متر مربع بقرية أبيس الثامنة.

وبينما قام حي المنتزه أول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول بعزبة الصعايدة وكذا فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي بأحد العقارات ش ٢٧ شارع ١٤ الكنيسة منطقة الفلكي.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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حي العامرية اول ومدينة برج العرب حي شرق

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