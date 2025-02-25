الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

تعاون مصري إماراتي في مجال الطاقه يهدف إلي توريد منتجات بترولية للسوق المحلية

زيارة وزير البترول
زيارة وزير البترول إلى إمارة الفجيرة،،فيتو
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أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى إمارة الفجيرة، وكان في استقباه  الأمير حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة، والسيد محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز. 

في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين. وتلبية للدعوة الكريمة من حكومة الفجيرة.

وتناول اللقاء بحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة وحكومة جمهورية مصر العربية في أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين، إلى جانب الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في إنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول، بما يسهم في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول المنتجات البترولية.

 

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الإمارات العربية المتحدة البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية تنويع مصادر الطاقة ساحل البحر المتوسط منطقة الفجيرة البترولية
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