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حوادث

إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المخدرات والسلاح في حدائق القبة للمحاكمة

إحالة متهم للمحاكمة،
إحالة متهم للمحاكمة، فيتو

 أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.


وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن لفافتين تحتوي على 10 جرامات من مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 


وكشف تقرير الطب الشرعي لعينة أخذت من بول ودم المتهم، أنها تحتوي على أحد نواتج الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.


وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري عيار 16 ملي، وطلقة نارية من ذات العيار تستخدم على الأسلحة كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.


البداية أثناء قيام دورية أمنية من قوات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية استوقفت ع. ع "25 سنة"، والذي بدا عليه الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 جرامات من مخدر الهيروين وسلاح ناري.


تم القبض على المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة حدائق القبة الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية النيابة العامة مخدر الهيروين قسم شرطة حدائق القبة

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