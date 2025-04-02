حبس عاطل بتهمة حيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل بتهمة حيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بدائرة قسم شرطة المرج 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 10 الاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان

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