محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المنيرة العام بالسيدة زينب (صور)

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة تفقدية لمستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ورافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ومحمد عيد مدير مستشفى المنيرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وحرص محافظ القاهرة خلال زيارته على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والرعاية المركزة والاستقبال، والطوارئ، ومعامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، وتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أى حادث مفاجئ.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد للمرضى والأطقم الطبية موجهًا الشكر للفريق الطبى بالمستشفى، إدارة، وأطباء، وتمريض، وفنيين، وعمال لحرصهم على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة وأن المستشفى تخدم قاطنى عدد من الأحياء الشعبية المجاورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، وتوافر الأكسجين بالمستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ،كما تم إلغاء أجازات الأطباء العاملين بها،وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد،وسحب عينات مختلفة منها،والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

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