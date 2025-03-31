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محافظ القاهرة يشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر في الحديقة الدولية

الحديقة الدولية،فيتو
الحديقة الدولية،فيتو
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شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المواطنين احتفالهم بعيد الفطر بالحديقة الدولية بمدينة نصر ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية،  و منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  و أشرف منصور  نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء هشام الجمال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه،  ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق.

كما وجه محافظ القاهرة بتوزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحديقة الدولية بمدينة نصر د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة

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