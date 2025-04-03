الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك لثلاثة مواسم

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء يعتزمون تجديد عقد مدافع الفريق، حسام عبد المجيد، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن الزمالك عرض على اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 12 مليون جنيه، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي.

ويأتي هذا التوجه بعد الأداء المميز الذي قدمه عبد المجيد مع الفريق خلال الفترة الماضية، مما جعله أحد الركائز الأساسية في خط الدفاع.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم ملف التجديد في أقرب وقت، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية المحلية والخارجية باللاعب.

يذكر أن عبد المجيد، الذي تدرج في صفوف ناشئي الزمالك، أصبح عنصرًا هامًّا في تشكيل الفريق الأول، وشارك في العديد من المباريات الحاسمة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد.

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الزمالك نادي الزمالك حسام عبد المجيد

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