الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يعلن موعد تحرك البعثة من جنوب إفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..


ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.


ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأبيض إلى مطار القاهرة فجر غدًا الجمعة. 


وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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