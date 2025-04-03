النيابة العامة الإسبانية تتمسك بحبس أنشيلوتي 4 سنوات لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، أن النيابة العامة الإسبانية تتمسك بتوقيع عقوبة السجن 4 سنوات و9 أشهر على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بتهمة التهرب من سداد مليون يورو ضرائب للخزانة الإسبانية.



ويواجه المدرب الإيطالي اتهامات بالاحتيال على الخزانة العامة، عبر التهرب من دفع مبلغ 1062079 يورو (حوالي 1.14 مليون دولار) في العامين الماليين 2014 (386.361 يورو) و2015 (675.718 يورو) خلال حقبته الأولى في تدريب ريال مدريد (من 2013 إلى 2015).

أنشيلوتي يدلي بأقواله في المحكمة

وأدلى أنشيلوتي، أمس الأربعاء، بأقواله في المحاكمة التي يُتهم فيها بارتكاب جريمتين ضريبتين.

وأكد مدرب ريال مدريد أنه لم يقصد أبدا الاحتيال على الخزانة العامة الإسبانية، وأن شؤونه الضريبية كان يتولاها مستشاروه، قائلا: "بالنسبة لي، كان كل شيء يجري بشكل صحيح".

وشدد أنشيلوتي في أقواله: "لم أكن أدرك أبدا أن هناك شيئا خاطئا، ولم أتلق أي اتصال يفيد بأن مكتب المدعي العام يحقق معي".

وأوضح: "كل شيء بدا لي صحيحا، لم أعتقد أنه قد يكون هناك احتيالا، ومع ذلك، بما أنني موجود هنا الآن، يبدو أن هناك شيء خاطئ، وأن الأمور لم تكن تجري بشكل صحيح كما كنت أتصور".

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