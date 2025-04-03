الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

اعترافات ديلر الكبتاجون في المرج: زبائني مراهقين ومتسولين

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أدلى عاطل متهم بحيازة 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بدائرة قسم شرطة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.


وقال المتهم أنه يجلب المواد المخدرة من أحد الأشخاص خارج القاهرة وأدلى بأوصافه مشيرا إلى أن الأخير يقوم بتصنيعها بالاشتراك مع آخرين داخل مكان خصصوه لذلك.


وأشار المتهم إلى أن تجارة الكبتاجون مربحة وأن معظم زبائنه من المراهقين والمتسولين الذين ينفقون ما يجنوه عليه.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

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نيابة المرج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قسم شرطة المرج

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