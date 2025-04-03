الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

المصري البورسعيدي يكرم مشجعه المعمر بعد اهتمام الكاف

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي يكرم مشجعه المعمر بعد اهتمام الكاف

وجه كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بتكريم محمد شتيوي أكبر مشجعي المصري سنًا - 81 عامًا - والذي لا يتوانى عن دعم الفريق بكافة مبارياته بمختلف البطولات.

 

 كما وجه  كامل أبو علي أيضًا بصرف معاش شهري ثابت للمشجع محمد شتيوي تقديرًا له وعرفانًا لمؤازرته التامة للمصري على مدار نحو سبعين عامًا عاصر خلالهم أجيالًا عديدة من اللاعبين والأجهزة الفنية ورؤساء النادي.


واستقبل اللواء محسن شتا مستشار رئيس النادي بمكتبه المشجع الكبير محمد شتيوي حيث نقل له تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، مشيدًا بسلوكياته الطيبة وحرصه على دعم فريقه لسنوات طويلة.

كاف يسلط الضوء على المشجع 


كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " ومن خلال منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشر صورة المشجع الكبير محمد شتيوي خلال مباراة الأمس أمام سيمبا التنزاني، بتعليق يقول " العمر سيصبح مجرد رقم عندما ينبض قلبك بحب فريقك".

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