الخميس 03 أبريل 2025
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مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي "المرحلة التاسعة"

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي "المرحلة التاسعة" للفائزين بها بحي الكوثر مجاورة 11 بمدينة السادات، والتي خصصت بالقرعة العلنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6/4/2025، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2025.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 1: 25، يوم الأحد 6/4/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 7/4/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 8/4/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 9/4/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 10/4/2025، والقطع من 126: 150، يوم الأحد 13/4/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 14/4/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 15/4/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 16/4/2025، والقطع من 226: 250، يوم الخميس 17/4/2025.
وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 251: 275، يوم الأحد 20/4/2025، والقطع من 276: 300، يوم الثلاثاء 22/4/2025، والقطع والقطع من 301: 325،  يوم الأربعاء 23/4/2025، والقطع من 326: 350، يوم الخميس 24/4/2025، والقطع من 351: 375، يوم الأحد 27/4/2025، والقطع من 376: 400، يوم الإثنين 28/4/2025، والقطع من 401: 425، يوم الثلاثاء 29/4/2025، والقطع من 426: 450، يوم الأربعاء 30/4/2025، والقطع من 451: 475، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 476: 500، يوم الإثنين 5/5/2025، والقطع من 501: 525، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من 526: 550، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من 551: 575، يوم الخميس 8/5/2025.
 

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 576: 600، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من 601: 625، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع من 626: 650، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 651: 675، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من 676: 700، يوم الخميس 15/5/2025، والقطع من 701: 725، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 726: 750، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 751: 775، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 776: 800، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من 801: 825، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 826: 850، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 851: 875، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 876: 901، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وتخصيص الأيام من الأربعاء 28/5/2025: الأربعاء 4/6/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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