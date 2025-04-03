مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي "المرحلة التاسعة"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي "المرحلة التاسعة" للفائزين بها بحي الكوثر مجاورة 11 بمدينة السادات، والتي خصصت بالقرعة العلنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6/4/2025، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2025.

وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 1: 25، يوم الأحد 6/4/2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 7/4/2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 8/4/2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 9/4/2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 10/4/2025، والقطع من 126: 150، يوم الأحد 13/4/2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 14/4/2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 15/4/2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 16/4/2025، والقطع من 226: 250، يوم الخميس 17/4/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 251: 275، يوم الأحد 20/4/2025، والقطع من 276: 300، يوم الثلاثاء 22/4/2025، والقطع والقطع من 301: 325، يوم الأربعاء 23/4/2025، والقطع من 326: 350، يوم الخميس 24/4/2025، والقطع من 351: 375، يوم الأحد 27/4/2025، والقطع من 376: 400، يوم الإثنين 28/4/2025، والقطع من 401: 425، يوم الثلاثاء 29/4/2025، والقطع من 426: 450، يوم الأربعاء 30/4/2025، والقطع من 451: 475، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 476: 500، يوم الإثنين 5/5/2025، والقطع من 501: 525، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من 526: 550، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من 551: 575، يوم الخميس 8/5/2025.



وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 576: 600، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من 601: 625، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع من 626: 650، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 651: 675، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من 676: 700، يوم الخميس 15/5/2025، والقطع من 701: 725، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 726: 750، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 751: 775، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 776: 800، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من 801: 825، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 826: 850، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 851: 875، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 876: 901، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وتخصيص الأيام من الأربعاء 28/5/2025: الأربعاء 4/6/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.