الخميس 03 أبريل 2025
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نجاح فريق طبي في إنقاذ حياة مريض يعاني قطع بالشريان الكبدي الأيمن بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

نجح فريق طبي  مشترك من مستشفى الجمالية والمنزلة العام بمحافظة الدقهلية في التدخل السريع لإنقاذ مريض يبلغ من العمر  15 عامًا عقب تعرضه لحادث سير أسفر عن قطع غير كامل في الشريان الكبدي الأيمن. 

وأوضح وكيل الوزارة، أن مستشفى المنزلة العام استقبل الحالة  بتحويل من مستشفى المطرية حيث تبين بعد الفحص وجود نزيف شديد وحاد بالبطن وتم حجز الحالة بالعناية المركزة وتجهيزه لدخول العمليات وأثناء إجراء استكشاف البطن والحوض تبين وجود قطع غير كامل في الشريان الكبدي الأيمن.

وأضاف  الدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم السيطرة على الوضع والتعامل بمهارة فائقة وإصلاح الأوردة والشرايين المسببة للنزيف مع تركيب قسطرة مركزية ونقل دم  ومع دخول الحالة لقسم العناية المركزة وبالمتابعة وإجراء الأشعة اللازمة تبين استعادة الدورة الدموية للفص الأيمن للكبد وتجنب مضاعفات جسيمة كان من شأنها أن تودى بحياة المريض.
 

وأعرب وكيل الوزراة عن شكره لفريق الجراحة برئاسة الدكتور محمد زهيري، استشارى جراحة الأوعية الدموية،  ومدير مستشفى الجمالية  والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المنزلة علاوة على الدكتور احمد عنبر استشارى الجراحة  واستشارى  التخديرالدكتور  أحمد الدسوقى  وفرق التمريض بالعمليات. 

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استشارى الجراحة العناية المركزة بمحافظة الدقهلية قسم العناية المركزة فرق التمريض محافظة الدقهلية

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