الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يزور ضحية النمر المفترس ويمنحه دعمًا ماليًّا ووظيفة جديدة

محافظ الغربية يزور
محافظ الغربية يزور ضحية النمر المفترس

قام اليوم الخميس، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة الشاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه، وذلك في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا حيث يتلقى العلاج بعد إجراء عملية البتر.

تحرك برلماني بعد واقعة السيرك في طنطا

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بالإسكندرية، موعد زيادة أسعار الوقود وتطبيق رسوم ترامب على مصر، آخر تطورات واقعة ضحية نمر طنطا


وخلال الزيارة، أعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء الكامل، وقام المحافظ بمنحه دعما ماليا فوريا ووظيفة جديدة لضمان مستقبله.

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، ورئيس حي أول طنطا، وذلك لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل حول ملابسات الحادث.
كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا تنفيذ كافة قراراتها بدقة وشفافية، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في الواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تحرك برلماني بعد واقعة السيرك في طنطا

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بالإسكندرية، موعد زيادة أسعار الوقود وتطبيق رسوم ترامب على مصر، آخر تطورات واقعة ضحية نمر طنطا

استبعاد النمر المفترس من عروض سيرك طنطا لمدة 5 سنوات

أول ظهور لأسرة ضحية النمر الأبيض بسيرك طنطا

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى الدولار بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بعد قرارات ترامب الجمركية

بالأسماء، تفاصيل مصرع أم وأبنائها الثلاثة وإصابة الأب في انهيار سقف غرفة بالإسكندرية

مصدر بالأهلي يرد على أنباء رحيل كولر حال الخروج الإفريقي

أثارت جدلا بتركيا، أول رد من مدرب جالطة سراي بعد اعتداء مورينيو عليه

أول تعليق من الجنائية الدولية على زيارة نتنياهو للمجر

ستصبح من الأغنياء، رجل أعمال أمريكي يتوقع مفاجأة في أسعار الفضة وتفوقها على الذهب والبيتكوين

منوعات

المزيد

المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الخميس 3-4-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الخميس 3-4-2025

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3-4-2025

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين وطلاب المدارس في شهر أبريل 2025 ( انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع قريبًا

تعرف على أول من وضع النقط والأجزاء والأحزاب في القرآن الكريم

أول تعليق من الأزهر بعد فقع عين طفلة المنوفية ورشق القطارات بالحجارة

المزيد
الجريدة الرسمية