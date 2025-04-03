محافظ الغربية يزور ضحية النمر المفترس ويمنحه دعمًا ماليًّا ووظيفة جديدة

قام اليوم الخميس، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة الشاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه، وذلك في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا حيث يتلقى العلاج بعد إجراء عملية البتر.



وخلال الزيارة، أعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء الكامل، وقام المحافظ بمنحه دعما ماليا فوريا ووظيفة جديدة لضمان مستقبله.

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، ورئيس حي أول طنطا، وذلك لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل حول ملابسات الحادث.

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا تنفيذ كافة قراراتها بدقة وشفافية، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في الواق

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