الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يرد على أنباء رحيل كولر حال الخروج الإفريقي

كولر
كولر

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبقى محل تقييم حتى نهاية الموسم، مؤكدا أن استمرار السويسري حتى مونديال الأندية في يونيو القادم ليس مضمونا. 

أضاف: حال الخروج من دوري أبطال إفريقيا سيكون هناك بعض اللقاءات الحاسمة في بطولة الدوري وحال خسارة اللقب المحلي سيرحل كولر عن قيادة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية. 

 

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك وفقا للبرنامج الخاص بإعداد الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم ٨ أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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