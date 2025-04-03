المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات من الشغل في تزوير محررات رسمية وشهادات جامعية بمنطقة دار السلام.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية وترويج نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.



واعترف المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًّا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.



وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة، الأدوات المستخدمة في التزوير ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 7 بطاقات دفع إلكتروني.



وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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