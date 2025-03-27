الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 أبريل، موعد محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب في المرج

تزوير محررات، فيتو
تزوير محررات، فيتو

 حددت  نيابة شرق القاهرة الكلية 5 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج. 

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإمداه بالبيانات المراد إثباتها، فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء  على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنية استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول، وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية تزوير محررات رسمية قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

المشدد 15 عاما لشاب بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد ختم شعار الجمهورية

المشدد 5 سنوات لعاطل في تزوير المحررات الرسمية بالأزبكية

السجن 5 سنوات لعامل اشترك مع آخرين في تزوير عقد ورخصة سيارة ببولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

منوعات

المزيد

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية