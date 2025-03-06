هل يتغير مستقبل العملات الرقمية في ظل أول قمة للعملات المشفرة غدا

منذ قدوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى السلطة الأمريكية أخذت البيتكوين والعملات الرقيمة فى الارتفاع بسبب الدعم الذي يقدمه الرئيس الأمريكى.

وشهدت العديد من العملات مثل البيتكوين وغيرها ارتفاع ملحوظ حيث اقتربت سعر البيتكوين من مستويات تصل الى 100 الف دولار قبل أن تنخفض إلى مستويات 90 ألف دولار.

العملات الرقمية على الرغم من عدم اعتراف بعض الدول بها ومن بينها جمهورية مصر العربية إلا أن الدولة الأمريكية وبعض الدول الأخرى تأخذ خطوات واضحة نحو تقنينها والاعتماد عليها.

أسعار البيتكوين اليوم الخميس

سجل سعر البيتكوين في الوقت الحالي نحو 87 ألفًا و111 دولارًا، وتأتي هذه الخسائر في سوق العملات الرقمية، وتحديدًا عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم، في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسواق العملات الرقمية، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين في هذه السوق.

أول قمة للعملات الرقمية المشفرة

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستضافة أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض الجمعة القادمة، في خطوة تعكس دعمه المتزايد لهذه الصناعة.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، مساء الجمعة سيلقي ترمب كلمة خلال القمة، التي "ستجمع نخبة من المؤسسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير، إضافة إلى أعضاء من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأصول المشفرة".

سيقود القمة المستثمر الرأسمالي المغامر وقيصر العملات المشفرة في البيت الأبيض ديفيد ساكس، فيما سيتولى المدير التنفيذي لمجموعة العمل بو هاينز مسؤولية إدارة الحدث، وفقًا للبيان.

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