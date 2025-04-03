الخميس 03 أبريل 2025
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حوادث

تقرير المرور يكشف سبب انقلاب ميكروباص أعلى دائري السلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 تسلمت نيابة السلام تقرير المرور حول حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص. 
وتبين من التقرير أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وانفلات عجلة القيادة بيد السائق بسبب وجود عطل بالفرامل.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة النيابة العامة

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