الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

المغرب تتصدر تصنيف منتخبات أفريقيا ومصر ثالثًا

المغرب
المغرب

تصدر منتخب المغرب تصنيف المنتخبات الأفريقية الصادر اليوم الخميس من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واحتل منتخب المغرب المركز 12 في تصنيف الفيفا والأول أفريقيا وبعده السنغال في المركز 18 ثم منتخب مصر 32.

وإليكم ترتيب أفضل 10 منتخبات أفريقيا في تصنيف الفيفا..

احتل منتخب مصر المركز 32 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر اليوم الخميس عن شهر أبريل.

وواصل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم الأخير بقطر تصدر التصنيف العالمي للمنتخبات.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة خلال مباراتيه الأخيرتين أمام إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني فوزا مستحقا على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن تخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة 

 

 

 

الفوز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي الأخير، رفع رصيد منتخب مصر إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط كاملة.

 

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